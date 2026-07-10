Navigatie overslaan
Ontdek

Vergunning standplaats verleend voor Steendorpstraat in Breda

Vandaag om 14:11

Burgemeester en wethouders van Breda hebben een vergunning verleend voor een standplaats bij Steendorpstraat 4. Het gaat om een tijdelijke activiteit op zaterdag 11 juli.

Gevonden voor jou

De vergunning is op woensdag 8 juli 2026 verleend. De standplaats bevindt zich op de parkeerplaats bij Steendorpstraat 4 in Breda. De activiteit zal plaatsvinden tussen vijf uur en zes uur ’s middags.

De toestemming is verleend volgens de regels van de Algemene Plaatselijke Verordening Breda 2018. Het betreft een aanvraag onder artikel 5:16, 5:17 en 1:7 van deze verordening.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Breda

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.