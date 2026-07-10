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Vergunning standplaats verleend voor Steendorpstraat in Breda
Vandaag om 14:11
Burgemeester en wethouders van Breda hebben een vergunning verleend voor een standplaats bij Steendorpstraat 4. Het gaat om een tijdelijke activiteit op zaterdag 11 juli.
De vergunning is op woensdag 8 juli 2026 verleend. De standplaats bevindt zich op de parkeerplaats bij Steendorpstraat 4 in Breda. De activiteit zal plaatsvinden tussen vijf uur en zes uur ’s middags.
De toestemming is verleend volgens de regels van de Algemene Plaatselijke Verordening Breda 2018. Het betreft een aanvraag onder artikel 5:16, 5:17 en 1:7 van deze verordening.
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