Galderse Meren in Breda krijgt hondenlosloopgebied buiten recreatieseizoen

Bij de Galderse Meren in Breda komt buiten het recreatieseizoen een officieel hondenlosloopgebied. Dit wordt aangewezen bij parkeerplaatsen P1 en P2 aan de Moerstraat.

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Het college van burgemeester en wethouders van Breda wil het losloopgebied bij de Galderse Meren officieel vastleggen. Het gaat om een gebied bij parkeerplaatsen P1 en P2 aan de Moerstraat. Honden mogen hier buiten het recreatieseizoen vrij rondlopen, iets wat nu al informeel gebeurt. Volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) moeten honden in het gebied normaal gesproken aangelijnd zijn, tenzij het om een aangewezen losloopgebied gaat.

De gemeente zegt dat er veel behoefte is aan een officiële losloopplek. Een petitie, ondertekend door ruim 3.000 mensen, toont brede steun voor het plan. Losloopgebieden zijn goed voor honden, omdat ze er vrij kunnen bewegen. Bovendien zorgen ze voor ontmoetingen tussen baasjes, zeker als er zitplaatsen en parkeergelegenheden aanwezig zijn.

Door het losloopgebied officieel aan te wijzen, wil de gemeente voorkomen dat honden overal in het gebied loslopen. Buiten het aangewezen gebied blijft de verplichting gelden om honden aangelijnd te houden en uitwerpselen op te ruimen. Het conceptbesluit ligt vanaf zaterdag zes weken ter inzage.