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Luikse Markt in Breda vraagt evenementenvergunning aan
Vandaag om 14:11
Voor de Luikse Markt in Breda is een aanvraag gedaan voor een evenementenvergunning. Het evenement staat gepland op 30 augustus 2026 en moet plaatsvinden op het buitenterrein van Breepark.
De Luikse Markt is gepland op het buitenterrein aan de Bavelseparklaan in Breda. Het evenement duurt van negen uur 's ochtends tot vijf uur 's middags. Voor de vergunningaanvraag is nog geen beslissing genomen.
Belanghebbenden kunnen tijdelijk reageren op de plannen. De aanvraag betreft enkel een kennisgeving en is niet openbaar ter inzage. De gemeente Breda behandelt de aanvraag verder.
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