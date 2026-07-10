Navigatie overslaan
Ontdek

Evenement 'De Tien van 't Aogje' gepland in Princenhage Breda

Vandaag om 14:11

Op 20 september staat in Princenhage Breda het evenement 'De Tien van 't Aogje' gepland. De vergunningaanvraag hiervoor loopt nog.

Gevonden voor jou

Voor het evenement 'De Tien van 't Aogje' is een vergunning aangevraagd. Het staat gepland op zondag 20 september 2026 en duurt van één uur 's middags tot vijf uur 's middags.

De aanvraag is ingediend op 13 juni 2026 en betreft een bijeenkomst in Princenhage, Breda. De gemeente moet nog een besluit nemen over de vergunning. Er zijn geen stukken beschikbaar om in te zien.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Breda

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.