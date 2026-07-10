Evenement 'De Tien van 't Aogje' gepland in Princenhage Breda

Op 20 september staat in Princenhage Breda het evenement 'De Tien van 't Aogje' gepland. De vergunningaanvraag hiervoor loopt nog.

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Voor het evenement 'De Tien van 't Aogje' is een vergunning aangevraagd. Het staat gepland op zondag 20 september 2026 en duurt van één uur 's middags tot vijf uur 's middags.

De aanvraag is ingediend op 13 juni 2026 en betreft een bijeenkomst in Princenhage, Breda. De gemeente moet nog een besluit nemen over de vergunning. Er zijn geen stukken beschikbaar om in te zien.