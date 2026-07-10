Van mavo naar vwo: Martijn (19) haalt in acht jaar tijd drie diploma’s

Op zijn negentiende heeft Martijn van Buul uit Eindhoven iets bijzonders bereikt. In acht jaar tijd haalde hij niet alleen zijn mavo-, maar ook zijn havo- en vwo-diploma. Een route die maar weinig leerlingen afleggen. "Als ik iets graag wil, dan ga ik er gewoon voor", zegt hij trots.

Martijn begon op de middelbare school in een mavo-havo-brugklas. De overstap naar de havo lukte toen nog net niet, waardoor hij verderging op de mavo. Hij had het er al snel naar zijn zin. "School ging me eigenlijk altijd wel goed af", vertelt hij. Toen hij in zijn examenjaar van de mavo zat, speelde er iets anders. "Ik was net 15 geworden en moest bijna kiezen wat ik hierna wilde doen. Dat vond ik eigenlijk veel te vroeg." Daarom besloot hij door te stromen naar de havo. Zo kon hij meer tijd nemen om uit te zoeken welke studie bij hem past. Vooral de overstap naar de havo vond hij spannend. Hij kwam in een nieuwe klas terecht en moest nieuwe vrienden maken. "Je wilt dan ook graag slagen, zodat je samen door kunt naar het volgende jaar."

"Waarom zou ik het vwo niet proberen?"

Ook op de havo behaalde Martijn goede resultaten. Hoewel het niveau hoger lag en hij zelfstandiger moest werken, kon hij het goed aan. Toen kwam de volgende vraag vanzelf. "Ik dacht: waarom zou ik het vwo niet proberen?"

Dat betekende opnieuw een stap omhoog. En die was niet altijd makkelijk. Soms was het echt wel pittig, volgens Martijn. "De stof was niet per se veel moeilijker, maar ik moest er wel veel meer tijd in steken." Toch zette hij door. Dat leerde hem veel over zichzelf. "Ik heb geleerd dat als ik iets graag wil, ik er dan ook gewoon voor ga. Dat geeft vertrouwen voor mijn toekomst, of het nu een studie of een baan is."

"Het voelde heel speciaal."

Het mooiste moment kwam toen hij hoorde dat hij geslaagd was voor zijn vwo-examens. Vooral omdat hij over sommige vakken best twijfelde. Op school werd extra stilgestaan bij zijn bijzondere route. Docenten die hij al sinds de mavo kende, spraken hem toe. "Dat voelde heel speciaal. Ze zagen hoeveel jaar ik eraan had gewerkt. Het was mooi dat dat werd erkend."

"Ook als het niet lukt, leer je veel."