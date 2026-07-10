Samenwerkingsovereenkomst voor landgoed Eyckenlust

Landgoed Eyckenlust, de gemeente Laarbeek en waterschap Aa en Maas hebben afspraken vastgelegd om samen te werken aan de ontwikkeling van het landgoed en de omgeving. Op vrijdag 10 juli tekenden zij een samenwerkingsovereenkomst.

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De partijen werken al langere tijd aan verschillende projecten rond landgoed Eyckenlust. Zo zet initiatiefnemer Landdrift zich in voor regeneratieve landbouw, die de natuur in het gebied verbetert. Het waterschap bereidt herstelwerkzaamheden aan de toegangsbruggen voor, terwijl het landgoed zelf onder andere landschapselementen herstelt en plannen maakt voor een stilteplek en een community boomgaard.

Masterplan als basis

De plannen komen voort uit een gezamenlijk masterplan dat de afgelopen jaren is ontwikkeld. Dit document heeft als doel het landgoed toekomstbestendig te maken, met behoud van de rijke cultuurhistorie. Het brengt verschillende opgaven samen, zoals natuurbehoud, waterbeheer, landbouw, recreatie en wonen. De samenwerkingsovereenkomst moet ervoor zorgen dat de lopende en toekomstige projecten beter op elkaar afgestemd worden.

Praktische afspraken

De overeenkomst bevat duidelijke afspraken over hoe de betrokken partijen elkaar blijven betrekken bij de plannen en uitvoering. Voor waterschap Aa en Maas ligt de focus op het combineren van wateropgaven met andere ontwikkelingen in het gebied. Volgens het waterschap ontstaat hierdoor meerwaarde, zowel voor het landgoed als voor de omgeving.

Landgoed Eyckenlust heeft een lange geschiedenis als onderdeel van het landschap en de gemeenschap. Door de samenwerking hopen de partners de rijke historie van het gebied te verbinden met de uitdagingen en kansen van de toekomst.