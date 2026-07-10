Graffiti kunstwerk onthuld bij gymzaal 't Gegraaf in Valkenswaard

Bij gymzaal 't Gegraaf in Valkenswaard is vrijdag een opvallend graffiti kunstwerk onthuld. Het ontwerp is gebaseerd op ideeën van leerlingen van basisschool Dorenhagen en gemaakt door street artist Rob Verhees. Het kunstwerk brengt kleur aan de omgeving en betrekt jongeren actief bij hun leefomgeving.

Gevonden voor jou

Het graffiti kunstwerk siert de buitenmuur van gymzaal 't Gegraaf, naast De Wedert op Sportpark Den Dries. Leerlingen van basisschool Dorenhagen, onderdeel van scholenkoepel Atalenta, leverden de creatieve input voor het ontwerp. Rob Verhees, een ervaren street artist, heeft deze ideeën verwerkt tot een kleurrijke muurschildering.

Het project maakt deel uit van ‘1KMIK’, een initiatief waarin kinderen van zes tot twaalf jaar samen met kunstenaars en leerkrachten hun buurt verkennen en verbeteren. Onder begeleiding van Villa Zebra uit Rotterdam en het Kunstencentrum de Hofnar in Valkenswaard, dachten de leerlingen actief mee over manieren om hun omgeving mooier en leuker te maken. Alle acties moesten plaatsvinden binnen een straal van één kilometer van hun school.

Kinderen leveren ideeën

Tijdens het project kwamen kinderen met verschillende suggesties om plekken in hun buurt op te fleuren. De kale muur van de gymzaal werd gekozen als ideale locatie voor een kunstwerk. Het ontwerp van het graffiti kunstwerk bevat onder andere een kabelbaan, een boomhut en een mozaïekvloer, ideeën die door de leerlingen zijn aangedragen. Deze elementen worden nog onderzocht op haalbaarheid, maar zijn alvast vereeuwigd in het kunstwerk.

Met de oplevering van het kunstwerk krijgt niet alleen de omgeving een kleurrijke uitstraling, maar worden jongeren ook gestimuleerd om betrokken te blijven bij hun leefomgeving. Dit sluit aan bij de doelstellingen van het ‘1KMIK’-project.

Feestelijke onthulling

Het graffiti kunstwerk werd vrijdag feestelijk onthuld door wethouder Jordy Drieman, samen met de leerlingen en kunstenaar Rob Verhees. De onthulling markeert niet alleen het einde van het project, maar ook een nieuw begin voor een kleurrijker Sportpark Den Dries.