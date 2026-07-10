BMV uit Veldhoven wordt bouwpartner van PSV

De Veldhovense bouwonderneming BMV heeft zich verbonden als bouwpartner van PSV. Het bedrijf zal een belangrijke rol spelen in de geplande uitbreiding van het Philips Stadion. De werkzaamheden staan gepland tussen 2027 en 2030, onder voorbehoud van vergunningen en financiering. PSV en BMV gaan een samenwerking aan voor de komende tien jaar.

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BMV, gevestigd in Veldhoven, gaat zich inzetten voor de doorontwikkeling van het Philips Stadion. Naast de fysieke verbouwing van het stadion zal het bedrijf ook bijdragen aan een betere beleving voor supporters, partners en bezoekers. PSV en BMV hebben al impressies gedeeld van het project en willen dat blijven doen tijdens de samenwerking.

Het partnership sluit aan bij PSV’s visie op innovatie, duurzaamheid en regionale betrokkenheid. BMV heeft ruime ervaring met complexe bouwprojecten en legt daarbij nadruk op kwaliteit en maatschappelijke impact. Het project heeft niet alleen betekenis voor PSV, maar ook voor de Brainportregio, waar Eindhoven en omliggende gebieden deel van uitmaken.

Langdurige samenwerking



De samenwerking tussen PSV en BMV is aangegaan voor een periode van tien jaar. Volgens PSV benadrukt deze lange termijn de gezamenlijke ambitie om iets blijvends neer te zetten. Het project is complex door de ligging van het stadion, maar de expertise van BMV wordt ingezet om tot een optimaal resultaat te komen.

Voor BMV is het een kans om haar kennis en ervaring zichtbaar te maken aan een breed publiek. Het bedrijf ziet het als een unieke mogelijkheid om een plek met regionale betekenis verder te ontwikkelen. Het benadrukt de kracht van samenwerking binnen de Brainportregio, waar innovatie en maatschappelijke impact samenkomen.

De geplande uitbreiding van het Philips Stadion is een project met veel aandacht voor de regio. BMV werkt al jaren samen met verschillende opdrachtgevers aan diverse projecten in de omgeving, en kijkt ernaar uit om dat ook met PSV te doen.