WK-debutant Tijn werd als kind in een kano gezet: 'Ik hou van de kick'

Zijn vader kreeg het kanovirus tijdens zijn studie en jaren later zette hij zijn jonge zoon in de kano. Tijn van de Vorst (17) uit Waalre vond het zo leuk dat hij voor de sport kanoslalom koos. Deze week keerde het talent na het WK samen met drie andere leden terug bij Volmolense Kano Club (VKC) in Waalre. Niet voor lang, want komende week vertrekken ze naar Frankrijk voor het EK. “Ik ben een liefhebber van adrenaline.”

Tijn werd als jonge jongen verliefd op de kano en meldde zich aan bij de plaatselijke kanoclub. Een vereniging met 'maar' 85 leden en met veel talent. “De kano-community in Nederland is helaas maar klein. Er is een aantal clubs en die lopen allemaal tegen hetzelfde probleem aan. De jeugd kiest snel voor voetbal of hockey, wat wij doen is geen standaard sport. Maar ik hou van de kick.” Bij kanoslalom leg je in stromend water een parcours af. De tijd is belangrijk, maar je krijgt strafseconden als je een poortje mist of aanraakt. “Iedere baan is anders, je weet nooit precies wat je kunt verwachten. Voor het EK vanaf 6 augustus reis ik komende week al af naar Frankrijk, waar we een aantal weken trainen op de baan. Het wedstrijdparcours mogen we niet betreden, maar we kunnen vanaf de kant wel kijken wat ons te wachten staat.”

Tijn viel tijdens het WK onder 18 jaar in het Poolse Krakau net buiten de top 50. Ploeggenoot Loïc Lambermont uit Duizel zette bij de slalom de zestiende tijd neer. Door een aantal foutjes zakte hij naar plek 44. Loïc deed ook mee aan het onderdeel kajak cross, waarbij hij 27e werd.

"Het is een sport zonder veel regels."

“Bij kajak cross start je in een plastic boot en moet je individueel een parcours afleggen”, legt Loïc uit. “Er is vervolgens een afvalrace met telkens vier kanoërs. Het is een sport zonder veel regels. Je mag gewoon tegen elkaar aanvaren en zelfs over een andere kano heen. Zo lang je iemand maar niet in gevaar brengt, met bijvoorbeeld een peddel op iemands hoofd slaan mag uiteraard niet.” Om mee te doen aan grote internationale toernooien traint Loïc heel veel. “We kunnen hier in Waalre trainen, maar door het jaar heen reizen we veel naar het buitenland. Om de week zitten we wel in België, Duitsland of Frankrijk. De afgelopen jaren ben ik in de zomer zo’n drie maanden weggeweest. Samen met ons pap, die vindt dat geweldig. Voor het EK ben ik ook een kleine maand in Frankrijk om de laatste puntjes op de i te zetten.” Beide jeugdleden van VKC dromen van een plekje in de wereldtop. Tijn: “Dat is nu nog niet realistisch, maar wellicht in de toekomst wel. Alles valt of staat met hard werken. Ik doe het niet om er rijk van te worden, in Nederland valt er niets mee te verdienen. Wij doen dit omdat het onze passie is.”