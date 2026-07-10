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Accupakket bij Sporthal MeerCamp in Oeffelt aangevraagd

Vandaag om 15:09

Bij Sporthal MeerCamp in Oeffelt is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van een accupakket. De aanvraag werd op 8 juli 2026 ingediend bij de gemeente Land van Cuijk.

Gevonden voor jou

Het gaat om een aanvraag voor een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan. De locatie betreft Looi 5b in Oeffelt. Het accupakket zal worden geplaatst bij de sporthal.

De gemeente behandelt de aanvraag binnen een termijn van acht weken, maar kan dit verlengen naar maximaal veertien weken. Na beoordeling wordt een besluit genomen.

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