Biljartcentrum krijgt vergunning in Schijndel

De gemeente Meierijstad heeft toestemming gegeven voor een tijdelijk biljartcentrum op de eerste verdieping van een pand aan de Hoofdstraat 138 in Schijndel.

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Het besluit om de vergunning te verlenen is op 8 juli 2026 genomen. Het biljartcentrum zal tijdelijk gevestigd zijn op de eerste verdieping van het pand aan de Hoofdstraat 138. Dit adres ligt in Schijndel, een van de dorpen binnen de gemeente Meierijstad.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer OW-2026-2915. Het exacte doel van de vergunning is het realiseren van een ruimte waar biljarten mogelijk is. Het gaat om een tijdelijke invulling van deze locatie.