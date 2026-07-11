Het been van Josje vertelt haar levensverhaal: 'Het is een masterpiece'

Wat hebben een vampier, Harry Potter, een pauw en Elvis gemeen? Ze staan allemaal getatoeëerd op het been van Josje Rennenberg - Goossens (37) uit Luyksgestel. Het is voor haar een verhaal waarin liefde, verlies en fantasie samenkomen.

De meest recent geplaatste tattoo op het been van Josje is misschien wel de meest indrukwekkende: een pauw. Het dier staat voor haar broer Frank, die in november 2020 onverwacht overleed op 40-jarige leeftijd. "Mijn broer was helemaal gek van hardcore, het was een gabber in hart en nieren", vertelt Josje. "Dr. Peacock, pauw in het Engels, was een DJ die hij heel gaaf vond." Frank was Josjes halfbroer. Hij groeide op in Reusel, zij in Eersel. Josje verhuisde later naar Luyksgestel. Ze leerden elkaar pas kennen toen zij 15 jaar was. "Ik stuurde hem op een dag een berichtje: 'Ik ben je zusje en ik zou je graag willen ontmoeten'." Hoewel ze het grootste deel van hun jeugd niet samen doorbrachten, ontstond er snel een sterke band. "Daarna trokken we veel samen op. We hielden van dezelfde muziek en gingen veel naar de kroeg en festivals."

Josje en haar broer (Privéfoto).

Na het overlijden van haar broer bewaarde Josje een kledingstuk van hem. "Ik droeg dit onder meer tijdens een optreden van Dr. Peacock in Tilburg en toen zijn as werd uitgestrooid in Spanje."

Hoewel het kledingstuk een mooie herinnering aan Frank is, wilde ze haar broer ook graag laten vereeuwigen op haar lichaam. "Ik begreep van zijn vrienden dat hij de jaren voor zijn overlijden vooral naar de muziek van Dr. Peacock luisterde. Daar wilde ik iets mee, maar het logo van Dr. Peacock vind ik lelijk en het ontwerp moest wel passen bij de rest van mijn been." Ze koos voor een gewone pauw, in dezelfde stijl als de rest van haar tattoos. "Dat dier is nu echt mijn spirit animal geworden", zegt ze trots.

"Het hart staat voor de liefde voor alles wat op mijn been staat."

Ook Elvis Presley prijkt op haar been, al sinds 2012. "Hij fascineert mij sinds jongs af aan. Ik bezocht Graceland en zijn geboortehuis." De tattoo die jaren later kwam, was een zogeheten anatomisch hart. "Ik ben verpleegkundige, dus voor mij moest het geen standaard hartje zijn", verklaart ze. "Het staat symbool voor de liefde die ik heb voor alle tattoos op mijn been."

Vervolgens kwamen de boeken en films. "Als kind was ik altijd erg bang in het donker. Ik begon een boek over vampiers te lezen om over mijn angsten heen te komen. Het was eng en spannend, maar ik moest het uitlezen van mezelf." Vanaf dat moment was ze verkocht aan fantasieverhalen, voornamelijk verhalen over mythische wezens zoals vampiers en zombies. Die liefde bracht ze tot uiting met een grote tatoeage van een vrouwelijke vampier.

De vampier, waardoor Josje als kind haar angsten overwon (foto: Martin Tattooer).

Ook Harry Potter kreeg een plek. Niet alleen vanwege de fantasiewereld, maar ook door de herinneringen aan vroeger. "De helft van mijn onderbeen is toegewijd aan Harry Potter, dat heel warme herinneringen oproept. Ons mam nam me altijd mee naar de bioscoop om de films te zien. Ik heb ook alle boeken gelezen. En het leuke is: mijn zoon is nu ook besmet met het Harry Potter-virus." Het compleet maken van het getatoeëerde been duurde in totaal zo'n drie jaar. "Ik heb zoveel afspraken gehad dat ik de kosten niet meer bijgehouden heb. Maar het heeft me zeker een aantal duizenden euro's gekost. Ik dacht, ik zet er gewoon alles op waar ik veel van hou. Dingen die me laten ontsnappen aan de realiteit: series, boeken, muziek. En natuurlijk de herinnering aan Frank. Het is écht een masterpiece."

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