Kind en ouder zwaargewond bij ongeluk op A67, snelweg nog uren dicht

Een kind en een ouder zijn vrijdagmiddag zwaargewond geraakt bij een ongeluk op de A67 richting Eindhoven. De weg is tussen Someren en Geldrop nog uren dicht. Verkeer dat in de file stond, moest onder politiebegeleiding keren en via een oprit de snelweg verlaten.

Bij het ongeluk op de A67 bij Lierop waren drie auto's betrokken. Een auto zou achterop de auto van het gezin zijn geklapt. Hoe het mis kon gaan, is niet duidelijk. Een van de kinderen raakte ernstig gewond en is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht.

Ook een van de ouders is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De andere ouder en een tweede kind raakten ook gewond bij het ongeluk. Hoe ernstig zij er aan toe zijn, is niet precies duidelijk.

Keren onder politiebegeleiding

De ravage op de A67 is groot. Brokstukken van het ongeluk liggen op het wegdek. Verkeer dat in de file stond door het ongeluk heeft onder politiebegeleiding moeten omkeren. Dat gebeurt niet vaak.

De vertraging liep rond half zes op tot een half uur. Op het hoogtepunt stond het verkeer bijna een uur in de file.

Rijkswaterstaat verwacht de snelweg tussen Someren en Geldrop na de avondspits weer vrij te kunnen geven. Verkeer wordt tot die tijd omgeleid via Maasbracht over de A73 en A2.