Ongeluk op A67, snelweg uren dicht tussen Someren en Geldrop

De A67 richting Eindhoven is tussen Someren en Geldrop nog uren dicht door een ongeluk. Een traumahelikopter is geland om hulp te verlenen.

Hoe het met de betrokken bestuurders gaat en wat er precies gebeurd is, is niet duidelijk.

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De vertraging loopt door het ongeluk flink op. Ook wordt er vrijdagmiddag drukte op de wegen verwacht, omdat de zomervakantie begint in het zuiden. Rond half vijf loopt de vertraging op de A67 op tot ruim vijftig minuten.

Rijkswaterstaat verwacht de snelweg tussen Someren en Geldrop na de avondspits weer vrij te kunnen geven. Verkeer wordt tot die tijd omgeleid via Maasbracht over de A73 en A2.