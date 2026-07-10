Drukte op de weg door vakantie en werkzaamheden: hier stond het vast

Het was vrijdagmiddag druk op de weg. Dat kwam door werkzaamheden, ongelukken en de zomervakantie die in het zuiden is begonnen, zegt de ANWB. Rond half zes nam de vertraging af, een uur later was Brabant bijna filevrij. Hier stond het vast.

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De A67 richting Eindhoven is tussen Someren en Geldrop nog uren dicht door een ongeluk. Dat zorgde voor veel vertraging, maar het verkeer werd na een tijdje omgeleid. De andere kant op richting Venlo, tussen knooppunt Leenderheide en afrit Someren, was het ook druk. Daar had je dertig minuten oponthoud.