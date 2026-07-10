Drukte op de weg door vakantie en werkzaamheden: hier stond het vast
Het was vrijdagmiddag druk op de weg. Dat kwam door werkzaamheden, ongelukken en de zomervakantie die in het zuiden is begonnen, zegt de ANWB. Rond half zes nam de vertraging af, een uur later was Brabant bijna filevrij. Hier stond het vast.
De A67 richting Eindhoven is tussen Someren en Geldrop nog uren dicht door een ongeluk. Dat zorgde voor veel vertraging, maar het verkeer werd na een tijdje omgeleid.
De andere kant op richting Venlo, tussen knooppunt Leenderheide en afrit Someren, was het ook druk. Daar had je dertig minuten oponthoud.
Druk op de A2
Op de A2 was je ook langer onderweg. Richting Utrecht moest je rond half zes tussen Rosmalen-West en Waardenburg rekenen op een kwartier extra reistijd. Ook de andere kant op richting Den Bosch, tussen Culemborg en Zaltbommel, had je een kwartier oponthoud.
Op het hoogtepunt van de spits stond op de A2 richting Utrecht, tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel, een file van veertig minuten.
Ook op A50 aansluiten
Op de A50 was het ook aansluiten. Richting Arnhem tussen Oss en Bankhoef was de vertraging zo'n 15 minuten, de andere kant op tussen Valburg en Ravenstein ook.
Op de A16 was het op alle rijbanen druk. Richting Rotterdam was je tussen Breda-Noord en Dordrecht bijna een half uur langer onderweg en richting Breda, tussen Ridderkerk en Zevenbergschen Hoek, moest je rekenen op twintig minuten vertraging.
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