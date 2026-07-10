Brand in bosgebied bij Rijsbergen, schuur volledig uitgebrand

Er is vrijdagmiddag rond vier uur brand uitgebroken in een bosgebied aan de Smokstraat in Rijsbergen. Hierbij is een schuur volledig uitgebrand. Ook een deel van de omliggende begroeiing ging in vlammen op.

Omdat het vuur zich door het droge bosgebied snel verspreidde, schaalde de meldkamer de brand op naar een middelbrand. De brandweer ging via een nabij gelegen veld het bos in om de brand te bereiken.

Vuur sloeg over

In het bos bleek een schuur of keet volledig in brand te staan. Door de hitte sloeg het vuur over naar de omliggende begroeiing. De brandweer zette meerdere voertuigen in om te voorkomen dat de brand zich verder zou verspreiden en kreeg het vuur onder controle.

De schuur kon niet meer worden gered en brandde volledig uit. Ook een deel van het bosgebied raakte beschadigd.

Hoe de brand is ontstaan, is nog niet bekend. Voor zover bekend raakte niemand gewond.