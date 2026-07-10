'Baila de Gasolina verboden op Zwarte Cross', bizarre maatregel of grap?

De Zwarte Cross wil het nummer Baila de Gasolina van de mannen van EffeSerieus volgende week niet horen op het festival. Althans, dat laat de feestact met leden uit Schijndel en Liempde vrijdag weten op Instagram. Fans vragen zich af of het gaat om een stunt van de artiesten of een bizarre maatregel van de festivalorganisatie.

'Nummer heeft lading' "We hebben meerdere afmeldingen ontvangen van personeel toen we bekendmaakten dat jullie weer zouden gaan optreden in de Megatent. Tevens heeft het nummer nogal wat lading binnen ons bedrijf", valt te lezen in de mail.

In een mail die door de woordvoerder van de Zwarte Cross verstuurd is, is te lezen dat het nummer Baila de Gasolina niet gespeeld mag worden op het festival dat volgend weekend wordt gehouden.

De kaarten voor het festival in Lichtenvoorde zijn nog niet volledig uitverkocht, schreef de Gelderlander vrijdag . Een goed moment dus voor een publiciteitsstunt, zou je denken. Toch houdt zowel de feestact als het festival vol dat het menens is.

"Dit is niet echt toch", vraagt Dylan zich onder de Instagrampost van EffeSerieus af. "Huh", schrijft Karin. "Effe serieus", zegt Jens. Veel fans van de mannen denken dat het om een grap gaat.

Volgens de mannen van EffeSerieus gaat het echt niet om een grap. "Dit speelt al sinds het begin van de week. Wij dachten eerst ook dat het een grap was en dat we er wel uit zouden komen en toen kregen we deze mail", zegt Stephan van de feestact.

Het festival schreef een paar maanden geleden al op Instagram dat er een Algeheel Bailaverbod voor Zwarte Cross 2026 zou zijn.

'Helemaal klaar mee'

Ook een woordvoerder van het festival laat vrijdagmiddag weten aan Omroep Brabant weten dat het 'serieus' is. Aan de inhoud van het nummer ligt het volgens hem niet. "Wij zijn er helemaal klaar mee", schrijft de woordvoerder. "We konden dat nummer niet meer luchten of horen. Het nummer werd zelfs drieëndertig keer achter elkaar gedraaid in Café Harder, zo'n beetje het laatste baken van goede smaak dat de Zwarte Cross nog bezit."

Volgens de woordvoerder wilde de organisatie 'hun hoofd tegen de muur bonken' als ze nog één keer Baila zouden horen. Het duidelijke statement en de naam van de feestact doet fans vermoeden dat het een grote grap is.

De mannen uit Liempde en Schijndel houden ondertussen vol dat zij verbijsterd zijn over de situatie. "Je boekt een act en dan ga je zeggen dat ze hun bekendste nummer niet mogen spelen. Het is flauwekul. Baila de Gasolina is onze grootste plaat. Ik blijf vinden dat wij als artiesten invulling mogen geven aan ons eigen optreden", zegt Stephan.

'Gewoon optreden'

De mannen laten in een eigen statement weten dat zij wél van plan zijn om op te treden op de Zwarte Cross. "We zullen gewoon aanwezig zijn en met volle overtuiging optreden", schrijven ze.

Op de vraag of ze dan helemaal niet meer moeten gaan, reageert de act vastbesloten. "We gaan gewoon spelen. We hopen met dit statement dat er nog ruimte is voor een gesprek met de organisatie. We staan in een tent met 14.000 man en het is een droom voor ons. We gaan niet opgeven", zegt Stephan.

Op social media blijven de reacties binnenstromen met verwarde festivalbezoekers die zich afvragen of het een grap is. Wat denk jij? Is dit een grote stunt of een bizarre maatregel? Laat het hieronder weten.