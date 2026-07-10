Waalwijk: Zandrecycling vraagt vergunning voor afvalverwerking

Zandrecycling Nederland in Waalwijk heeft een vergunning aangevraagd voor het verwerken van bedrijfs- en gevaarlijke afvalstoffen aan de Veerweg.

Gevonden voor jou

Het bedrijf Zandrecycling Nederland B.V. in Waalwijk wil zijn activiteiten uitbreiden. Het gaat om het verwerken van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen, waarbij ook wijzigingen in codes en activiteiten worden doorgevoerd. Deze aanvraag is op 17 juni ingediend bij de gemeente.

De locatie waar dit plaatsvindt is aan de Veerweg 8 in Waalwijk. De gemeente behandelt de aanvraag volgens de regels van de Omgevingswet, waarbij een standaardprocedure wordt gevolgd. Het zaaknummer van deze aanvraag is Z2026-00016826.