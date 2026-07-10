Belgisch tolvignet en A58 afgesloten: dit mag je niet missen

Van een nieuw tolvignet in België tot een weekend vol verkeershinder op de A58: dit zijn de vijf verhalen die je vrijdag gelezen moet hebben.

België voert vanaf mei 2027 een tolvignet in voor automobilisten op Belgische wegen. De tarieven variëren van 8,10 tot 125 euro per jaar, afhankelijk van de CO2-uitstoot van je auto en de looptijd van het vignet. Elektrische auto's betalen het minst, vervuilende auto's het meest. Wie zonder vignet rijdt, riskeert een boete van 70 euro. Minister Karremans is teleurgesteld: zijn verzoek om een zachter regime voor Brabanders die regelmatig de grens passeren, werd niet ingewilligd. Het voorstel moet de Belgische staatskas jaarlijks 200 miljoen euro opleveren, maar moet nog langs de Europese Commissie. Lees hier het hele verhaal:

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Dit weekend kun je de A58 tussen Tilburg en Eindhoven beter mijden. Van vrijdagavond 21.00 uur tot maandagochtend 05.00 uur is de snelweg richting Eindhoven volledig afgesloten tussen knooppunt De Baars en knooppunt Batadorp bij Best. Rijkswaterstaat legt nieuw asfalt aan en werkt aan voegovergangen en de vangrail. Reken op een extra reistijd van ongeveer een halfuur. Het advies: neem bij knooppunt De Baars de A65 richting Vught en vervolgens de A2 naar Eindhoven.

Check het hier:

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Met de zomervakantie voor de deur is het verstandig om je reisverzekering goed door te nemen. Let vooral op het dekkingsgebied (Europa of wereldwijd), welke zaken je wilt verzekeren (medische kosten, bagage, autopech) en of je kiest voor een kortlopende of doorlopende verzekering. Vorig jaar kreeg Suzanne van Herk uit Asten een rekening van 56.000 euro, omdat haar verzekering de kosten van een privékliniek in Mexico niet dekte. Een vinkje vergeten kan dus duur uitpakken. Vergelijk ook verschillende aanbieders, want premies en voorwaarden kunnen ook flink verschillen. Hier lees je het hele verhaal:

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De zomervakantie begint met volop zon en oplopende temperaturen. Vrijdag wordt het al 30 graden en het weekend belooft nog warmer te worden met temperaturen tussen 30 en 32 graden. Volgens weerman Berend van Straaten van Weerplaza staat Brabant mogelijk aan de vooravond van een nieuwe regionale hittegolf. Gelukkig is de hitte beter behapbaar dan twee weken geleden: de luchtvochtigheid is lager en de nachten koelen flink af. Ook begin volgende week blijft het droog, warm en zonnig, met dinsdag en woensdag opnieuw tropische temperaturen. Pas tegen het einde van de week neemt de kans op regen en onweer toe. Lees hier hun analyse

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Tot slot nog even meegenieten met de leerlingen van basisschool Matthias in Oploo. Zij kwamen vrijdagochtend op spectaculaire wijze naar hun allerlaatste schooldag: op tractors, crossmotoren en in oldtimers. De 11-jarige Teun reed zelf op een tractor door het dorp, terwijl een klasgenoot zwaaiend als een prinses in een aanhangwagen zat. De stoet met bijzondere voertuigen is een traditie die ontstond in coronatijd en inmiddels niet meer weg te denken is uit het dorp. Bij de school werden de leerlingen opgewacht door familie en de hele school, waar ze over een rode loper mochten lopen. Lees hier zijn verhaal: