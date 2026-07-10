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Schutter vlucht op fiets over spoorwegovergang, politie deelt beelden

Vandaag om 19:39 • Aangepast vandaag om 20:00
Gewonde bij schietpartij in Rijen (foto: Persbureau Heitink).
Gewonde bij schietpartij in Rijen (foto: Persbureau Heitink).

Een schutter die op zaterdag 27 juni een 35-jarige man verwondde in Rijen, vluchtte met de fiets over de spoorwegovergang in Hulten. Ook droeg de man op een hete zomerdag erg warme kleding en zelfs handschoenen. De politie deelt vrijdag beelden van de schutter in de hoop dat mensen iets gezien hebben.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Op de zaterdagmiddag in juni rond half vijf raakte een 35-jarige man uit Zaandam gewond bij de schietpartij aan de Provinciebaan in Rijen. De schutter vluchtte daarna op de fiets.

Camerabeelden
Op camerabeelden die de politie vrijdag deelt, is de man te zien terwijl hij de spoorwegovergang in Hulten oversteekt. Hier is hij op de heenweg ook langs gekomen. De man draagt een donkerblauwe hoodie of jas en een donkerblauwe pet. Ook heeft hij een wit mondkapje op en witte handschoenen aan. Het was een warme zag op 27 juni dus de politie hoopt dat mensen deze warme outfit is opgevallen. Ze vraagt getuigen zich te melden.

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