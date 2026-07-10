Automobilist zwaargewond bij botsing tegen boom op Ringbaan Zuid in Tilburg

Een automobilist is vrijdagavond zwaargewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk op de Ringbaan Zuid in Tilburg. De auto botste frontaal tegen een boom.

De automobilist reed vanaf de zijde van het Willem II-stadion in de richting van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis toen de auto van de weg raakte en frontaal tegen een boom botste.

'Kritieke toestand'

Ambulancepersoneel wist de bestuurder snel uit de zwaar beschadigde auto te bevrijden, waarna hij met spoed naar het ziekenhuis is overgebracht. Volgens de politie verkeert het slachtoffer in kritieke toestand.

De ravage op de Ringbaan is enorm. Door de klap werd de motor uit het voertuig geslagen en raakte de binnenkant ook zwaar beschadigd.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval en neemt verklaringen op van getuigen. Een deel van de Ringbaan Zuid is inmiddels weer vrijgegeven voor het verkeer. De rijbaan waar het ongeluk gebeurde, blijft voorlopig afgesloten totdat het beschadigde voertuig is geborgen door een bergingsbedrijf.