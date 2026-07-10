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Fietser en auto in botsing op kruising in Heesch

Vandaag om 20:28 • Aangepast vandaag om 21:21
De fietser raakte niet gewond (foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink).
De fietser raakte niet gewond (foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink).

Een fietser en auto zijn vrijdagmiddag met elkaar in botsing gekomen op de kruising van de Nistelrodeseweg en de Verdilaan in Heesch.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Het ongeluk gebeurde rond half vier. De politie en ambulance kwamen op het ongeluk af. Ambulancepersoneel heeft de fietser gecontroleerd, maar hij was niet gewond en kon weer verder fietsen. De schade aan beide voertuigen viel mee.

Op deze kruisingen gebeuren vaker ongevallen. Veel buurtbewoners roepen de gemeente al jaren op om deze kruising aan te passen.

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