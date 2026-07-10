Overleden zwemmer gevonden bij visvijver in Bakel

Bij de zoektocht naar een drenkeling is vrijdagavond een lichaam gevonden bij de Aerlesche visvijver aan de Grotelseheide tussen Helmond en Bakel.

De politie kreeg eerder op de avond een melding dat iemand vermist was geraakt tijdens het zwemmen. Samen met de brandweer gingen zij naar de visvijver toe. Duikers zochten in het water. Rond kwart voor elf meldt de politie dat er in de zoektocht een lichaam is gevonden.

"Voor nu gaat onze zorg uit naar het vaststellen van de identiteit en het informeren van familie en nabestaanden", schrijft de politie op X.