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Overleden zwemmer gevonden bij visvijver in Helmond

Vandaag om 21:45 • Aangepast vandaag om 22:47
Duikers worden ingezet (foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink).
Duikers worden ingezet (foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink).

Bij de zoektocht naar een drenkeling is vrijdagavond een lichaam gevonden bij de Aerlesche visvijver aan de Grotelseheide tussen Helmond en Bakel.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De politie kreeg eerder op de avond een melding dat iemand vermist was geraakt tijdens het zwemmen. Samen met de brandweer gingen zij naar de visvijver toe. Duikers zochten in het water. Rond kwart voor elf meldt de politie dat er in de zoektocht een lichaam is gevonden.

"Voor nu gaat onze zorg uit naar het vaststellen van de identiteit en het informeren van familie en nabestaanden", schrijft de politie op X.

Er wordt door de hulpdiensten gezocht (foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink).
Er wordt door de hulpdiensten gezocht (foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink).

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