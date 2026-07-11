Defensiemedewerker (31) verongelukt voor de poort van Vliegbasis Eindhoven

Een medewerker van Defensie (31) is vrijdagavond overleden bij een motorongeluk in Eindhoven. Dat vond plaats op de Adriaan Mulderweg, vlak buiten de poort van Vliegbasis Eindhoven.

Het slachtoffer, een man uit Bergeijk, raakte met zijn motor een lichtmast naast de weg. Volgens hulpverleners is de Defensiemedewerker op slag overleden.

Collega’s van de man, die net klaar waren met hun dienst, zouden het ongeluk hebben zien gebeuren. Zij werden opgevangen door hulpverleners.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. De weg werd een tijd lang afgezet.