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Defensiemedewerker (31) verongelukt voor de poort van Vliegbasis Eindhoven

Vandaag om 05:25 • Aangepast vandaag om 09:40
Het ongeluk gebeurde vlak buiten de poort van Vliegbasis Eindhoven (foto: Persbureau Heitink).
Het ongeluk gebeurde vlak buiten de poort van Vliegbasis Eindhoven (foto: Persbureau Heitink).

Een medewerker van Defensie (31) is vrijdagavond overleden bij een motorongeluk in Eindhoven. Dat vond plaats op de Adriaan Mulderweg, vlak buiten de poort van Vliegbasis Eindhoven.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Het slachtoffer, een man uit Bergeijk, raakte met zijn motor een lichtmast naast de weg. Volgens hulpverleners is de Defensiemedewerker op slag overleden. 

Collega’s van de man, die net klaar waren met hun dienst, zouden het ongeluk hebben zien gebeuren. Zij werden opgevangen door hulpverleners.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. De weg werd een tijd lang afgezet.

  • Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht (foto: Persbureau Heitink).
    Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht (foto: Persbureau Heitink).
  • Vanwege het ongeluk werd de weg een tijd lang afgezet (foto: Persbureau Heitink).

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