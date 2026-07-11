Defensiemedewerker overleden bij motorongeluk in Eindhoven

Een medewerker van Defensie (31) is vrijdagavond overleden bij een motorongeluk in Eindhoven. Dat vond plaats vlak buiten de poort van Vliegbasis Eindhoven.

Het slachtoffer raakte met zijn motor een lichtmast naast de weg. Volgens hulpverleners zou de Defensiemedewerker op slag overleden zijn.

Collega’s van de man, die net klaar waren met hun dienst, zouden het ongeluk hebben zien gebeuren. Zij werden opgevangen door hulpverleners.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. De weg werd een tijd lang afgezet.