Man gewond bij botsing, raakte met auto boom naast weg in Beers

Een man is vrijdagnacht gewond geraakt bij een ongeluk op de Millseweg bij Beers. Hij reed met zijn auto richting Mill toen hij vlakbij de Broekkant op een boom naast de weg botste.

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De man is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Over de ernst van zijn verwondingen is niets naar buiten gebracht. De weg was vanwege het ongeluk enige tijd afgesloten.