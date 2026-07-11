Navigatie overslaan
Ontdek

Man gewond bij botsing, raakte met auto boom naast weg in Beers

Vandaag om 05:42 • Aangepast vandaag om 06:16
Foto: SK-Media/Persbureau Heitink.
Foto: SK-Media/Persbureau Heitink.

Een man is vrijdagnacht gewond geraakt bij een ongeluk op de Millseweg bij Beers. Hij reed met zijn auto richting Mill toen hij vlakbij de Broekkant op een boom naast de weg botste. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De man is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Over de ernst van zijn verwondingen is niets naar buiten gebracht. De weg was vanwege het ongeluk enige tijd afgesloten.

  • Foto: SK-Media/Persbureau Heitink.
    Foto: SK-Media/Persbureau Heitink.
  • Foto: SK-Media/Persbureau Heitink.

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.