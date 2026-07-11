Navigatie overslaan
Ontdek

Dronken trucker rijdt door na ongeluk, slachtoffer zet achtervolging in

Vandaag om 06:04 • Aangepast vandaag om 10:06
Foto: Instagram politie digitaal Meierij.
Foto: Instagram politie digitaal Meierij.

Een vrachtwagenchauffeur is vrijdagavond gestopt door de politie op de A59 bij Oss. De man was doorgereden nadat hij op de N65 bij Vught een auto had geraakt. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Het slachtoffer besloot na de aanrijding achter de vrachtwagenchauffeur aan te rijden en gaf diens locatie aan de politie door.

Het lukte de verkeerspolitie de man uiteindelijk te stoppen bij Oss. De vrachtwagenchauffeur bleek onder invloed. Hij werd meegenomen naar een politiebureau. Hij had een alcoholpromillage van ruim 1,85. Daarop moest hij zijn rijbewijs inleveren.

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.