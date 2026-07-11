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Vrachtwagenchauffeur onder invloed rijdt door na aanrijding auto op N65
Vandaag om 06:04 • Aangepast vandaag om 06:14
Een vrachtwagenchauffeur is vrijdagavond gestopt door de politie op de A59 bij Oss. De man was doorgereden nadat hij op de N65 bij Vught een auto had geraakt.
Het slachtoffer besloot na de aanrijding achter de vrachtwagenchauffeur aan te rijden en gaf diens locatie aan de politie door.
Het lukte de verkeerspolitie de man uiteindelijk te stoppen bij Oss. De vrachtwagenchauffeur bleek onder invloed. Hij werd meegenomen naar een politiebureau. Hij had een alcoholpromillage van ruim 1,85. Daarop moest hij zijn rijbewijs inleveren.
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