Automobilist eet rustig maaltijd na ongeluk, auto liep twee lekke banden op

Hulpverleners stonden zaterdagochtend raar te kijken toen ze aankwamen op de Ringbaan-West in Tilburg waar een auto gecrasht was. De bestuurder had met de auto een stoeprand geraakt. Twee banden waren daarbij gesneuveld en ook de bumper had schade opgelopen. Maar de bestuurder was ongedeerd en zat rustig in zijn auto een maaltijd te eten.

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Het ongeluk gebeurde rond halfzes. Een voorbijganger dacht dat de bestuurder onwel of overleden zou zijn en alarmeerde de hulpdiensten. Naast een ambulance kwamen ook de brandweer en een traumaheli naar Tilburg. De bestuurder werd nagekeken maar medische hulp bleek niet nodig. De hulpdiensten konden daarop weer vertrekken. De beschadigde auto is door een bergingsbedrijf meegenomen.