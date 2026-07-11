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Politieonderzoek bij huis Boekel: buurt werd wakker van knal, brand op dak

Vandaag om 07:57 • Aangepast vandaag om 08:31
Vanwege de explosie kwamen meerdere huldiensten naar de Bergstraat in Boekel (foto: Addy Smits/Persbureau Heitink).
Vanwege de explosie kwamen meerdere huldiensten naar de Bergstraat in Boekel (foto: Addy Smits/Persbureau Heitink).

De politie doet onderzoek bij een huis aan de Bergstraat in Boekel. Daar werd rond halfzeven zaterdagochtend een harde knal gehoord.  Buurtbewoners werden er wakker van.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De politie is aanwezig, evenals de brandweer met een ladderwagen. Die wordt ingezet om een brandje op het dak van het huis te blussen. 

Wat er zich precies heeft voorgedaan, moet onderzoek uitwijzen.

Op camerabeelden is te zien dat iemand na de harde knal wegrent. Diegene parkeerde voor de explosie een auto in de straat voor het huis. 

  • Wat de knal in Boekel veroorzaakte, wordt onderzocht (foto: Addy Smits/Persbureau Heitink).
    Wat de knal in Boekel veroorzaakte, wordt onderzocht (foto: Addy Smits/Persbureau Heitink).
  • Een ladderwagen werd ingezet vanwege brand op het dak van het huis in Boekel (foto: Addy Smits/Persbureau Heitink).
  • De politie doet onderzoek aan de Bergstraat in Boekel (foto: Addy Smits/Persbureau Heitink).

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