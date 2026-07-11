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Politieonderzoek bij huis Boekel: buurt werd wakker van knal, brand op dak
Vandaag om 07:57 • Aangepast vandaag om 08:31
De politie doet onderzoek bij een huis aan de Bergstraat in Boekel. Daar werd rond halfzeven zaterdagochtend een harde knal gehoord. Buurtbewoners werden er wakker van.
De politie is aanwezig, evenals de brandweer met een ladderwagen. Die wordt ingezet om een brandje op het dak van het huis te blussen.
Wat er zich precies heeft voorgedaan, moet onderzoek uitwijzen.
Op camerabeelden is te zien dat iemand na de harde knal wegrent. Diegene parkeerde voor de explosie een auto in de straat voor het huis.
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