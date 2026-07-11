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Traumaheli landt voor frontale botsing in Werkendam, drie mensen gewond

Vandaag om 10:54 • Aangepast vandaag om 11:14
Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink.
Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink.

Drie mensen zijn zaterdagmorgen gewond geraakt bij een frontale botsing op de Grote Waardweg in Werkendam. Het ging mis rond halftien, vlak voor een flauwe bocht richting de Biesbosch. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Een van de betrokkenen raakte zwaargewond. Vanwege de ernst van de situatie kwam een traumaheli naar Werkendam. De arts van het traumateam ging mee in de ambulance naar het ziekenhuis.

Ook de andere twee gewonden zijn in ambulances naar een ziekenhuis gebracht. 

Eén van de betrokken auto's, een donkere auto die na de botsing in een sloot belandde, zou volgens omstanders kort voor het ongeluk al de aandacht van de politie hebben getrokken in het centrum van Werkendam. Details hierover zijn op dit moment niet bekend.

De politie doet uitgebreid onderzoek. Daarom is de Grote Waardweg volledig afgesloten voor het verkeer. Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingen.

  • Een auto belandde na de botsing in Werkendam in een sloot (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).
    Een auto belandde na de botsing in Werkendam in een sloot (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).
  • Vanwege de ernst van de situatie in Werkendam werd een traumaheli opgeroepen (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).

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