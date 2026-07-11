Traumaheli landt voor frontale botsing in Werkendam, drie mensen gewond

Drie mensen zijn zaterdagmorgen gewond geraakt bij een frontale botsing op de Grote Waardweg in Werkendam. Het ging mis rond halftien, vlak voor een flauwe bocht richting de Biesbosch.

Een van de betrokkenen raakte zwaargewond. Vanwege de ernst van de situatie kwam een traumaheli naar Werkendam. De arts van het traumateam ging mee in de ambulance naar het ziekenhuis.

Ook de andere twee gewonden zijn in ambulances naar een ziekenhuis gebracht.

Eén van de betrokken auto's, een donkere auto die na de botsing in een sloot belandde, zou volgens omstanders kort voor het ongeluk al de aandacht van de politie hebben getrokken in het centrum van Werkendam. Details hierover zijn op dit moment niet bekend.

De politie doet uitgebreid onderzoek. Daarom is de Grote Waardweg volledig afgesloten voor het verkeer. Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingen.