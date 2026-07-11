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Agenten halen wandelaar van snelweg: 'Hij vond broodje in tankshop te duur'
Vandaag om 11:18 • Aangepast vandaag om 11:35
Een man is zaterdagochtend door agenten van de verkeerspolitie van de snelweg bij Zevenbergschen Hoek gehaald. Daar was hij in de buurt van het Esso-tankstation Streepland over de vluchtstrook aan het wandelen.
"Hij was onderweg naar de supermarkt, want hij vond een broodje in de tankshop te duur", laten de agenten weten.
De wandelaar heeft een bekeuring gekregen.
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