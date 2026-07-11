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Hardrijder moet rijbewijs inleveren: 'Heb me verslapen voor motorrit'
Vandaag om 11:24 • Aangepast vandaag om 11:43
Een automobilist moest zaterdagochtend zijn rijbewijs inleveren bij agenten van de verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant. Die betrapten hem toen hij veel te hard over de weg bij Oosterhout reed.
De man reed na correctie 54 kilometer per uur harder dan de maximumsnelheid. Hij verklaarde tegenover de agenten dat hij zich had verslapen voor een motorritje en dat hij de verloren tijd op deze manier wilde inlopen.
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