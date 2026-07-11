Rutger van Barneveld doet pijnlijke uitspraak: 'Ben uiteraard Gelderlander'

Rutger van Barneveld heeft ons Brabanders een beetje voor de gek gehouden. Vorige week zei de zanger uit Tiel, die sinds anderhalf jaar in Grave woont, nog vol overtuiging dat hij zich altijd Brabander heeft gevoeld. Nog geen twee dagen later krabbelt hij alweer terug, als hij bij Omroep Gelderland op het matje geroepen wordt.

Om het helemaal af te maken, beloofde hij woensdag in de podcast 'Ni Na Lammers luisteren' dat hij voortaan in elk interview zou zeggen dat hij Brabander is. Maar die belofte hield niet lang stand.

De zanger van de zomerhit 'Zwoele Zomernachten' zei vorige week tegen Omroep Brabant dat hij 'meer Brabander is dan iets anders'. "Ik houd van gezelligheid, ik ben bourgondisch. Dat past precies bij Brabant. Ik voel me hier helemaal thuis."

Zoethoudertje

Bij Omroep Gelderland moest Van Barneveld vrijdag namelijk stevig door het stof. "We voelen ons verraden", zei radiopresentatrice Desiree van der Heiden. En wat bleek? De Brabantse podcast-hosts kregen een paar dagen eerder niet meer dan een zoethoudertje voorgeschoteld.

"Je moet iedereen een beetje tevreden stellen", verklaarde Van Barneveld bij de Gelderse omroep zijn eerdere uitspraken. "Ik ben uiteraard Gelderlander en zo voel ik het ook. Dat kan ook niet anders omdat ik daar geboren ben. Ik ken daar alles."

Hij deed er in de uitzending nog een schepje bovenop met de belofte dat hij zijn Gelderse roots nooit zal verloochenen. Au. Rutger blijkt er tóch niet 'enne van ons' te zijn. En zijn 'Zwoele Zomernachten' was nota bene de hoogste nieuwe binnenkomer in de Brabantse Top 100.

Tevreden Gelderlanders

In Gelderland halen ze in ieder geval opgelucht adem. "Gelukkig zag de zanger, die in 2013 meedeed aan het OMROEP GELDERLAND-programma ‘Ik geloof in mij’, toch in dat zijn roots langs de GELDERSE Waal liggen", schrijft de omroep met een knipoog op social media. "Dat het maar even duidelijk is, Omroep Brabant."