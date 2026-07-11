Jongen (8) vast met been tussen fietsspaken, omstanders bieden schaduw

Een jongen van 8 jaar is zaterdagochtend met zijn been vast komen te zitten tussen de spaken en het frame van zijn fiets. Dat gebeurde toen hij samen met zijn zus fietste op de Broekweg in Veldhoven.

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Omstanders schoten te hulp en hielden met paraplu's de zon tegen, zodat de jongen en de hulpverleners schaduw hadden.

De jongen kreeg van het ambulancepersoneel een verdoving. Daarna knipte de brandweer de spaken door om hem te bevrijden. De jongen is met beenletsel naar het ziekenhuis gebracht. Zijn fiets is bij buurtbewoners neergezet.