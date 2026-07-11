Werkzaamheden: voorlopig geen treinen tussen Eindhoven Centraal en Venlo

Tussen Eindhoven Centraal en Venlo rijden tot en met twee uur in de nacht van zondag op maandag geen treinen. Op dit traject vinden werkzaamheden plaats.

Er rijden snelbussen tussen Eindhoven Centraal, Helmond, Deurne en Venlo. Reizigers moeten rekening houden met een halfuur extra reistijd, laat de NS weten.

Komende week vinden er nog meer werkzaamheden plaats in Zuidoost-Brabant. Zo rijden er van maandag 13 juli tot en met vrijdag 17 juli geen treinen tussen Eindhoven Centraal en Horst-Sevenum.

Er rijden dan stopbussen tussen Eindhoven Centraal en Horst-Sevenum.

Er rijden ook stopbussen tussen Helmond en Helmond Brandevoort.

Er rijden snelbussen tussen Eindhoven Centraal en Deurne.

Zaterdag 18 juli en zondag 19 juli rijden er geen treinen tussen Eindhoven Centraal en Horst-Sevenum en er rijden geen treinen tussen Eindhoven Centraal en Weert.