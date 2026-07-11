NAC Vrouwen versterkt staf en selectie

NAC Vrouwen begint het nieuwe seizoen met een vernieuwde staf en regionale talenten.

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NAC Vrouwen heeft de voorbereidingen gestart voor het seizoen 2026/2027. Claudine van Vlimmeren is aangesteld als Manager Vrouwenvoetbal, terwijl Deepak Mohanlal de rol van hoofdtrainer op zich neemt. Hij begeleidt niet alleen het eerste team, maar ook de meidenteams MO14/15 en MO18, waarbij hij de voetballeerlijn van de Academie bewaakt.

Het trainersteam bestaat verder uit assistenten Maikel Samat, Mathijs Kreugel en Stephan Lokhoff, die ook hoofdtrainer is van MO18. Keeperstrainer Savanyo Maas voegt zich bij de staf. Romeo Persad en Willemijn Rog zijn de teammanagers, terwijl Bjorn Elen verantwoordelijk is voor de videoanalyses.

Eerste training en wedstrijden

Op maandag 20 juli vindt de eerste training plaats. Zaterdag 25 juli speelt NAC Vrouwen een oefenduel tegen OH Leuven in België. De competitie begint op zaterdag 29 augustus met een uitwedstrijd tegen Jong Ajax in Amsterdam.

In de competitie neemt NAC Vrouwen het op tegen teams zoals Excelsior Rotterdam, Jong PSV, Sparta Rotterdam en Jong FC Twente. De wedstrijden bieden een mix van regionale en nationale tegenstanders.

Selectie en mogelijke wijzigingen

De selectie bestaat uit speelsters zoals Nikki de Haan, Tess Verhees, Estelle Pereira en Liz van Amelsfoort. Met een sterke kern van regionale talenten hoopt het team een succesvol seizoen te draaien. Wijzigingen in de samenstelling van de selectie blijven mogelijk in de aanloop naar de competitie.