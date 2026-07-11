Corinne en haar katten ontsnapten aan de dood dankzij haar gamende dochter

Een felle brand aan de Smetsakker in Eindhoven verwoestte vrijdagnacht de aanbouw achter het huis van Corinne Kentie. Door kordaat optreden van haar dochter overleefde ze het, maar haar huis is onbewoonbaar verklaard. "Ik ben nog helemaal in shock," vertelt ze zaterdag. Ze heeft de hele nacht niet geslapen.

"Nee, ik zie er niet uit", verontschuldigt Corinne zich op straat voor de deur van haar huis. Ze wil niet op de foto. Aan de voorkant van het huis is niets te zien van de brand. Vrijdagnacht ging het vreselijk mis aan de achterkant, in haar kappers-leslokaal waar ze cursussen geeft. "Ik lag al te slapen, oordoppen in, dus ik kreeg niets mee." Om half een trok haar dochter haar uit bed. "Zij zat boven op haar kamer te gamen en zag opeens overal zwarte rook in haar kamer." Samen met haar dochter rende ze naar beneden. "We hadden geen minuut later moeten zijn. Ze heeft echt mijn leven gered." In een impuls trekt Corinne de achterdeur open. Ze wil water gooien op de brand in haar knipsalon. "Dat was levensgevaarlijk, nooit doen", legt een brandweerman haar later uit. Als ze de deur optrekt slaan de vlammen de keuken in en missen haar op een haar na. Alerte buren bellen 112, de brandweer is er razendsnel en heeft de brand gauw onder controle.

"Het ergste was dat ik in mijn string op straat stond."

Corinne is de brandweer zeer dankbaar voor het kordate optreden, helemaal omdat die haar twee katten heeft gered. "De hond hadden we zelf al mee naar buiten genomen, maar de katten waren we kwijt." De eerste had de brandweer snel gevonden, de tweede werd na bijna een uur tijdens het nablussen ontdekt. "Ik was heel blij toen ik een brandweerman met de kat op de arm zag aan komen lopen. Het ergste was dat ik in mijn string op straat stond, het zou bijna komisch zijn als er niet allemaal mensen stonden te filmen." Een buurvrouw sprak de filmende jongens er op aan. Een andere buurvrouw zorgde voor een regenjas, die Corinne kon aantrekken. Hoe de brand is ontstaan weet ze niet. "We hadden vrijdagavond gebarbecued met zo'n wegwerpding, maar dat was al uren daarvoor." Haar huis is onbewoonbaar, het stinkt er verschrikkelijk en haar werk kan ze voorlopig niet doen van achter haar huis.

"Ik heb maar een hele kleine ruimte nodig, het zou mooi zijn als het lukt."