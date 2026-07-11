Ze bouwden een mantelzorgwoning voor Doy (88), maar hij zorgt ook voor hén

Een mantelzorgwoning bouwen op het erf bij de boerderij waar hij altijd gewoon heeft was het plan. Maar acht jaar later blijkt Doy (88) zelf ook te zorgen. Op de boerderij van achterneef Toon en diens vrouw Janne is hij uitgegroeid tot veel meer. "Eerst dachten we: we worden mantelzorger, maar Doy heeft ook heel goed voor ons gezorgd", vertelt Janne.

Doy woont al zijn hele leven op de boerderij aan de rand van Oirschot, werd er geboren en is nooit weggegaan. In 2017 kochten Toon en Janne de boerderij over van Doy. Ze verbouwden de paarden- en varkensstal -'t schop in Doy's woorden- tot een mantelzorgwoning voor hem. Toon en Janne renoveerden de boerderij uit 1800 om er zelf te gaan wonen. "Je blijft hier bezig", zegt Toon, die met Janne 7 jaar in een tijdelijke woning verbleef tot het stel eindelijk in de boerderij kon wonen. Toon deed veel zelf en ook Doy hielp mee voor zover hij kon. Zo kon Doy zorg krijgen én tegelijkertijd op zijn vertrouwde plek blijven wonen. "Het is goed wonen nu", vertelt de man van weinig woorden. "Er is veel veranderd." Het bevalt hem goed om naast zijn achterneef en zijn vrouw te wonen. "Eerst had ik gedacht van niet, maar het bevalt toch meer. Het werd allemaal te groot."

Over zijn buren heeft hij nog geen klachten. "Het kon beter", grapt hij. "Maar we doen het ermee." Hij moet hard lachen.

"Ga me mee naar de trampoline, Doy?"

Doy brengt zijn dagen vooral door met dingen die hij altijd al deed. Aan de gang gaan met de bosmaaier is zijn grootste hobby, want hij heeft een hekel aan onkruid. Al begint zijn leeftijd hem ondertussen wel een beetje op te spelen. "Hard werken? Hij wel, ja", lacht hij droogjes en wijst naar de bosmaaier. Doy is altijd vrijgezel gebleven en heeft nooit kinderen gekregen. Toch is hij opa. De afgelopen jaren werden Marie (5), Theo (3) en Gijs (1) geboren. Tot groot plezier van Doy. "Het zijn er nog maar drie, maar er zullen er nog wel meer komen. Hij bleef wel onder de tien", zou Toon gezegd hebben. "Hij heeft plek zat." Doy staat te glunderen van trots. Voor de kinderen is Doy hun opa en speelkameraad. "Ga je mee naar de trampoline, Doy?", vraagt Theo als Doy net klaar is met het maaien van de voortuin. Marie en Theo springen op de trampoline en Doy moet ze nat maken met de tuinsproeier. De kinderen gillen het uit. Zo werd hij zelf ook verzorger. Doy helpt mee in en rond het huis. Hij past op de drie kinderen en neemt hij pakketjes aan. Janne en Toon zorgen voor de boodschappen, de was en alle andere zaken. "We zorgen voor elkaar." Elke dag drinken ze samen een kopje koffie. "Het is gezellig." In 2023 werd een documentaire over Doy en zijn bijzondere woonvorm uitgezonden bij Omroep Brabant. Kort daarna kreeg hij een brief van een kijker die vond dat Doy zo mooi in het leven stond. Janne: "Daar ging hij wel van glunderen hoor."

Doy aan het werk met de bosmaaier. Marie en Theo helpen (foto: Ruud Ritzen).

