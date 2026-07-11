Ongeluk Werkendam: zwaargewonde bestuurder (29) had geen geldig rijbewijs

De automobilist (29) uit Hank die zaterdagochtend zwaargewond raakte in Werkendam, reed zonder geldig rijbewijs. Dat is in 2025 ongeldig verklaard, laat een politiewoordvoerder weten. Waarom het rijbewijs ongeldig was verklaard, is niet duidelijk.

Bij de frontale botsing tussen een bestelbus en de auto raakten zaterdagochtend nog twee mensen gewond: een 62-jarige man en 69-jarige vrouw uit Dussen. Zij zaten in de bestelbus. Over de aard van hun letsel is niets bekend, al waren ze na de botsing wel aanspreekbaar. Van de automobilist kon ter plaatse geen bloed worden afgenomen om te onderzoeken of die onder invloed was van alcohol of drugs. Volgens de woordvoerder moest de 29-jarige bestuurder uit Hank daarvoor te snel naar het ziekenhuis worden gebracht.

Testkit naar ziekenhuis

Daarom besloot de politie de testkit naar het ziekenhuis te brengen. Zo kan alsnog worden onderzocht of de automobilist onder invloed was van alcohol of drugs. De uitslag daarvan is nog niet bekend. De politiewoordvoerder benadrukt dat deze controle een standaardprocedure is bij ongelukken van deze omvang. Het onderzoek naar de toedracht van het ongeluk is nog in volle gang. Ook moeten nog verschillende getuigen worden gehoord.