Navigatie overslaan
Ontdek

Brandweer schaalt op bij natuurbrand in Bakel, vuur snel onder controle

Vandaag om 17:08
Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.
Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.

In een weiland aan de Grotelseheide in Bakel woedde zaterdagmiddag brand. In totaal stond een gebied van 900 vierkante meter in brand. Brandweerlieden konden voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Omdat het risico op uitbreiding van een natuurbrand door de droogte op dit moment groot is, ging de brandweer meteen met meerdere eenheden naar Bakel toe. 

In totaal werden drie blusvoertuigen, een waterwagen en extra officieren opgeroepen. Zij slaagden erin om de brand onder controle te krijgen. Een extra waterwagen die nog was opgeroepen, hoefde niet meer te komen.

Over de oorzaak van de brand is niets bekend.

  • Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.
    Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.
  • Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.