Brandweer schaalt op bij natuurbrand in Bakel, vuur snel onder controle

In een weiland aan de Grotelseheide in Bakel woedde zaterdagmiddag brand. In totaal stond een gebied van 900 vierkante meter in brand. Brandweerlieden konden voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde.

Redactie Geschreven door

Omdat het risico op uitbreiding van een natuurbrand door de droogte op dit moment groot is, ging de brandweer meteen met meerdere eenheden naar Bakel toe.

In totaal werden drie blusvoertuigen, een waterwagen en extra officieren opgeroepen. Zij slaagden erin om de brand onder controle te krijgen. Een extra waterwagen die nog was opgeroepen, hoefde niet meer te komen. Over de oorzaak van de brand is niets bekend.