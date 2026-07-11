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Paard slaat op hol in Venhorst, eigenaar raakt zwaargewond bij trap

Vandaag om 18:50 • Aangepast vandaag om 19:26
Foto: Addy smits/Persbureau Heitink.
Foto: Addy smits/Persbureau Heitink.

Een man is zaterdagmiddag zwaargewond geraakt aan de Hoekstraat in Venhorst. Hij probeerde een paard dat op hol was geslagen rustig te krijgen en werd toen getrapt. Voor het ongeluk werd een traumahelikopter opgeroepen. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De hulpdiensten kwamen met meerdere eenheden naar het ongeluk toe. Agenten probeerden meteen om het paard, dat nog steeds agressief was, rustig te krijgen. Daarna konden de hulpverleners veilig naar het slachtoffer toe.

Vanwege de ernst van de situatie landde een traumahelikopter in de buurt. Een trauma-arts kwam ter plaatse om de ambulancemedewerkers te ondersteunen. Het slachtoffer is daarna met spoed naar het ziekenhuis toegebracht. Over de aard van het opgelopen letsel is niets bekend.

Ook de dierenambulance kwam naar Venhorst toe. Zij hebben zich bekommerd over het dier.

De politie doet onderzoek naar het ongeluk.

  • Foto: Addy Smits/Persbureau Heitink.
    Foto: Addy Smits/Persbureau Heitink.
  • Foto: Addy Smits/Persbureau Heitink.
  • Foto: Addy Smits/Persbureau Heitink.
  • Foto: Addy Smits/Persbureau Heitink.

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