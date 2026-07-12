Automobilist zonder rijbewijs aangehouden na achtervolging

Een automobilist is zondagochtend vroeg aangehouden door agenten van de verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant. Ze wilden hem laten stoppen omdat zijn voertuig een kapot achterlicht had, maar de bestuurder trok zich niets van aan van hun volgteken en ging ervandoor.

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Na een korte achtervolging sprong de bestuurder uit de auto, maar ver kwam hij niet. De automobilist bleek te rijden ondanks een ingevorderd rijbewijs. De man weigerde de bloedproef. Hij bleek ween handelshoeveelheid harddrugs bij zich te hebben. Hij is vastgezet voor verder onderzoek.