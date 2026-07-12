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Kudde koeien gaat er vandoor, politie moet de dames van de weg halen
Vandaag om 07:58 • Aangepast vandaag om 09:22
Wijkagenten van de politie Den Bosch werden zondagochtend vroeg ingeschakeld omdat er koeien over de weg liepen in de wijk Deuteren.
De agenten slaagden erin de koeien terug naar de wei te krijgen. "Kuddegedrag bestaat echt", stellen de agenten tevreden vast op Instagram.
Hoe de koeien uit het weiland konden komen, wordt niet vermeld door de agenten.
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