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Kudde koeien gaat er vandoor, politie moet de dames van de weg halen

Vandaag om 07:58 • Aangepast vandaag om 09:22
Foto: Instagram wijkagent Den Bosch-Deuteren.
Foto: Instagram wijkagent Den Bosch-Deuteren.

Wijkagenten van de politie Den Bosch werden zondagochtend vroeg ingeschakeld omdat er koeien over de weg liepen in de wijk Deuteren. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De agenten slaagden erin de koeien terug naar de wei te krijgen. "Kuddegedrag bestaat echt", stellen de agenten tevreden vast op Instagram. 

Hoe de koeien uit het weiland konden komen, wordt niet vermeld door de agenten. 

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