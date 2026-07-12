Martijn (19) rondt mavo, havo en vwo af en hij is niet bepaald de enige
Martijn van Buul uit Eindhoven is 19 jaar en heeft al 3 middelbare schooldiploma's op zak. Omroep Brabant berichtte vrijdag over de route die hij in korte tijd aflegde. En hij blijkt niet bepaald de enige. Trotse ouders meldden zich dit weekeinde om ook hun kind in de schijnwerpers te zetten. Bijvoorbeeld Sacha Verbeek uit Eindhoven. Haar dochter Margret (37) legde dezelfde route af als Martijn en stopte daar niet.
Al toen ze acht was, had Margret Franssen één doel voor ogen: arts worden. Dat betekende dat ze nog een lange weg te gaan had, toen ze na de basisschool naar de mavo ging. Ze haalde, net als Martijn, de mavo, havo en het vwo. Daarna ging ze naar de universiteit, waar ze haar bachelor en haar master haalde.
Momenteel rondt ze haar PhD (doctoraat) af, het hoogst haalbare niveau op de uni. Ook is ze bezig met een postdoc, waarbij je onderzoek doet aan een universiteit. En dat terwijl haar leven niet altijd makkelijk was.
Arts worden
"Bij ons thuis was er vroeger altijd veel stress", vertelt Margret. "Mijn vader was geen leuke man. Ook hadden we het financieel niet altijd breed. Op zich haalde ik op de basisschool wel hoge cijfers, maar ik kreeg toch mavo-advies. Achteraf denk ik dat er op mijn school vooral naar je achtergrond werd gekeken. Ik was gewoon geen havo-kind, zeiden ze."
En dus ging Margret naar de mavo. Maar, ze wilde arts worden. "Mijn moeder was verzorgende en mijn oom verpleegkundige. Er werd veel over zorg en operaties gepraat. Dat vond ik interessant."
Margret wilde niet zomaar in de zorg werken, maar het hoogst mogelijke worden. Onbewust merkte ze namelijk dat haar familie veel last had van vooroordelen over hun status. "Vooral mijn vader. Hij werkte keihard als timmerman, maar voelde zich nooit voor vol aangezien. Hij wilde ook nooit naar een arts, want dat was 'de elite'."
Vooroordelen
Van die vooroordelen had Margret zelf ook last op de mavo. "Je wordt echt als minder en dom gezien, ook door docenten. Zodra je op de havo komt luisteren mensen pas naar je."
Dit werd haar tweede motivatie om door te studeren. Achteraf vindt ze dat nergens op slaan. "We vinden het vaak heel knap als iemand via de mavo naar het vwo gaat, maar dat zegt eigenlijk juist iets over wat we van de mavo vinden."
Margret zou graag meer verhalen horen over mensen die juist van bijvoorbeeld de havo naar een praktijkopleiding gaan, zoals Demi, die met de havo stopte om naar het mbo te gaan.
Gelijke kansen
Uiteindelijk ging Margret gezondheidswetenschappen studeren en kwam ze erachter dat ze onderzoek doen heel leuk vindt. Met haar onderzoek pakt ze nu de kansenongelijkheid aan waar ze zelf zo'n last van had. "Dat werd mijn nieuwe motivatie."
Eerste generatie
Margret adviseert studenten met een vergelijkbare situatie als zij om op te trekken met mensen met eenzelfde achtergrond. "Dan voel je je minder alleen."
Ook weet ze dat er op universiteiten tegenwoordig meer ondersteuning is voor studenten die als eerste in hun familie naar de uni gaan. Sommige scholen hebben hier een zogeheten 'Eerste Generatie Fonds' voor.
"Kijk daarnaar, ik heb dat gemist. Het kan echt veel en moeilijk zijn om uit te zoeken hoe alles op de uni werkt. En tot slot: laat je niet klein krijgen door vooroordelen."