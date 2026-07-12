Martijn (19) rondt mavo, havo en vwo af en hij is niet bepaald de enige

Martijn van Buul uit Eindhoven is 19 jaar en heeft al 3 middelbare schooldiploma's op zak. Omroep Brabant berichtte vrijdag over de route die hij in korte tijd aflegde. En hij blijkt niet bepaald de enige. Trotse ouders meldden zich dit weekeinde om ook hun kind in de schijnwerpers te zetten. Bijvoorbeeld Sacha Verbeek uit Eindhoven. Haar dochter Margret (37) legde dezelfde route af als Martijn en stopte daar niet.

Al toen ze acht was, had Margret Franssen één doel voor ogen: arts worden. Dat betekende dat ze nog een lange weg te gaan had, toen ze na de basisschool naar de mavo ging. Ze haalde, net als Martijn, de mavo, havo en het vwo. Daarna ging ze naar de universiteit, waar ze haar bachelor en haar master haalde. Momenteel rondt ze haar PhD (doctoraat) af, het hoogst haalbare niveau op de uni. Ook is ze bezig met een postdoc, waarbij je onderzoek doet aan een universiteit. En dat terwijl haar leven niet altijd makkelijk was. Arts worden

"Bij ons thuis was er vroeger altijd veel stress", vertelt Margret. "Mijn vader was geen leuke man. Ook hadden we het financieel niet altijd breed. Op zich haalde ik op de basisschool wel hoge cijfers, maar ik kreeg toch mavo-advies. Achteraf denk ik dat er op mijn school vooral naar je achtergrond werd gekeken. Ik was gewoon geen havo-kind, zeiden ze." En dus ging Margret naar de mavo. Maar, ze wilde arts worden. "Mijn moeder was verzorgende en mijn oom verpleegkundige. Er werd veel over zorg en operaties gepraat. Dat vond ik interessant."