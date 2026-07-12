Grote vechtpartij in Den Bosch, twee mannen gewond, minderjarige opgepakt

Bij een grote vechtpartij in het Prins Hendrikpark in Den Bosch zijn zaterdagavond twee mannen uit Den Bosch gewond geraakt. Daarbij is iemand gestoken. De politie heeft een minderjarige verdachte aangehouden.

De politie kreeg rond half acht 's avonds melding van een vechtpartij in het park. Zo'n vijftien mensen zouden daar met elkaar op de vuist zijn gegaan.

Daarbij raakten de twee mannen van 20 en 28 uit Den Bosch gewond. Een van hen is met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. De politie zegt dat er een steekwapen is gevonden.

Minderjarige opgepakt

De politie hield na de vechtpartij een minderjarige verdachte aan in de omgeving. Volgens een woordvoerder van de politie was het een chaotische situatie en is er nog veel onduidelijk.

Er wordt onderzocht wat er precies is gebeurd. De politie is daarom op zoek naar camerabeelden en roept getuigen op zich te melden.