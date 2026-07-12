Van crossen op bultjes bij de boerderij naar snelheidsduivel aan de top

Ze won al goud op het EK, komende week gaat Renske van Santvoort voor het hoogst haalbare bij het WK BMX in Australië. De succesvolle carrière van de 22-jarige Nulandse startte bij de boerderij van haar gezin. “Ik vond die paar zelfgebouwde bultjes erg leuk.”

Bij de boerderij in Nuland was ruimte genoeg voor een eigen crossbaantje, dat Renske samen met haar zus bouwde. “Ik heb eerst geoefend op de fiets van mijn zus en toen dat goed ging, mocht ik van mijn moeder lid worden van de lokale fietscrossclub. De eerste jaren heb ik niet zoveel getraind, ik had vooral veel lol. Na een aantal jaar kwam ik bij een talententeam en zo ben ik het wereldje ingerold.” BMX, de afkorting van Bicycle Motocross, is geen sport voor watjes. Valpartijen zijn aan de orde van de dag en ook Renske ontkwam er niet aan. Zo brak ze in loop der jaren een arm, liep ze een rugblessure op en twee jaar geleden was een hersenschudding het gevolg van een valpartij.

“Iedereen op de fiets is een beetje bang, maar angst moet je gevoel niet overnemen”, zegt ze. “Na een valpartij is het begrijpelijk dat je een volgende keer wat angstiger bent. Daar moet je mee om kunnen gaan, al is dat voor niet iedereen even makkelijk.”

"Je kunt de topfavoriet zijn, maar dat zegt niets."

Dat risico is volgens Renske de charme van de sport. “Je kunt voor een race de topfavoriet zijn, maar dat zegt niets. Één foutje en een goed resultaat is uit zicht.” Nu op 22-jarige leeftijd behoort ze tot de absolute top in de leeftijdscategorie tot 23 jaar. Onlangs pakte ze de Europese titel. “Ik voel me momenteel beter dan ooit. Los van de resultaten zit ik met vertrouwen op de fiets. Ik heb hard gewerkt om bepaalde punten te verbeteren, al is het nog steeds niet perfect.” Volgend weekend staat het WK in het Australische Brisbane op het programma. “Natuurlijk hoop ik op de eerste plek, maar het blijft BMX. Er kan tijdens een wedstrijd van alles gebeuren. Als ik mezelf teveel druk opleg, kan ik foutjes gaan maken. Ik doe gewoon mijn best en ga voor het uiterste. Of ik ook iets van Australië zie? We zijn even naar het strand geweest, maar verder staat alles in het teken van de sport.”

"Lekker om even niet de BMX-bubbel te zitten."

Vanaf volgend jaar verlaat de Nulandse de categorie onder 23 en fietst ze in de hoogste klasse. De verwachtingen zijn hooggespannen en voor haarzelf zijn de Olympische Spelen haar hoofddoel. “Ik doe er alles aan om de top te halen, dat is mijn droom”, zegt ze, waarbij ze aangeeft bewust een parttime baan ernaast heeft bij een sportschool. “Ten eerste om er iets bij te verdienen. Maar ik vind het ook lekker om even niet in de BMX-bubbel te zitten.”