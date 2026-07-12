Jolanda woont bij dodelijke bosbrand Spanje: 'Auto staat volgetankt klaar'

Jolanda Kostermans-Mollemans en haar man Wil uit Helmond hebben bange dagen achter de rug door de dodelijke bosbranden in Zuid-Spanje. Sinds januari wonen ze in La Alfoquia, niet ver van het natuurgebied waar donderdag twaalf mensen omkwamen bij een grote natuurbrand.

De brand begon zo'n twintig kilometer van het huis van Jolanda en haar man. "We gingen uit eten. Toen we buiten kwamen zag de lucht er heel donker en apart uit. Dat het niet veel goeds voorspelde, was duidelijk." Op de terugweg zagen zij grote stukken natuur in brand staan. "Het was heel heftig. Het maakte een enorme indruk."

De brand bij Los Gallardos verspreidde zich na het uitbreken donderdag razendsnel. Twaalf mensen kwamen om het leven en nog 23 mensen worden vermist.

Regiopresident Juan Manuel Moreno van Andalusië, meldt zondag dat de brand onder controle is. Het gevaar is nog niet geweken. "Ze zijn nog aan het nablussen", zegt Jolanda. Nog altijd liggen er asdeeltjes in haar tuin en op haar opblaaszwembadje. "De blushelikopters vliegen hier nog steeds over het huis."

'Kan heel snel gaan'

Volgens haar kan de situatie snel omslaan. De wind draait naar verwachting weer en de temperatuur loopt deze week op tot boven de veertig graden. "Het kan heel snel gaan. De natuur is zo droog op dit moment."

Voor de zekerheid hebben Jolanda en Wil een vluchttas met medicatie, kleding en belangrijke papieren klaargezet. "De auto staat volgetankt klaar, mocht het weer aanwakkeren en deze kant op komen. Dan kunnen we ook gelijk weg." De situatie zorgt voor onzekerheid. Daarom blijven ze alert: "We spitsen 's nachts onze oren."

Het is al de tweede keer dat Jolanda en haar man door natuurgeweld worden verrast. In januari waren ze nog maar net naar Spanje verhuisd toen het gebied werd getroffen door een zware storm. Toen werd het stel via een alarmapp van de overheid op de hoogte gehouden. "Ik ga ervan uit dat dat nu ook gebeurt als we moeten evacueren."