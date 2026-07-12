Hartverwarmend: dochter Zoë (8) rent na wedstrijd op Michael van Gerwen af

Michael van Gerwen zal blij zijn geweest met zijn overwinning op het European Darts Open in Leverkusen zaterdag, maar het mooiste moment volgde pas na afloop. Zijn dochtertje Zoë (8) rende apetrots het podium op om haar vader een dikke knuffel en een high five te geven.

De drievoudig wereldkampioen uit Vlijmen speelde zaterdag zijn eerste wedstrijd van het toernooi tegen Joe Cullen en won overtuigend met 6-2. Dat verdiende een knuffel, dacht zijn dochter. Met een '180-bordje' nog in haar hand stormde ze na afloop het podium op.

PDC Europe deelde beelden van het mooie moment op sociale media. PDC is de Europese organisatie achter de European Tour, een reeks grote dartstoernooien die elk jaar door Europa trekt. "MVG & his biggest fan!", schrijft de organisatie erbij.

Reacties

Zelf plaatste Van Gerwen twee foto's van het moment op Instagram. De post levert veel reacties op. "How time flies, I remember her as a baby with noise cancelling on", schrijft iemand. "Er is niks mooier dan de liefde van je eigen kindjes Mike!", schrijft een ander.

Of Zoë nóg een overwinningsknuffel voor haar vader in petto heeft, moet zondag blijken Van Gerwen neemt het om half drie 's middags in de tweede ronde op tegen Damon Heta.